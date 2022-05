Chiellini, futuro in MLS: incontro in programma con un club. I dettagli

Chiellini verso la MLS: fissato l’incontro per il passaggio del difensore nel massimo campionato statunitense. I dettagli

Chiellini è sempre più vicino all’approdo in MLS.

Secondo quanto riferito da GianlucaDiMarzio.com, infatti, gli emissari del Los Angeles FC sono attesi a Milano nei prossimi giorni per incontrare l’agente del giocatore della Juve, Davide Lippi, e chiudere la trattativa. Non è escluso che lo stesso capitano bianconero possa essere presente in prima persona per definire l’accordo e dire il suo sì.