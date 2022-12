Chiellini: «Abbiamo rinunciato ai soldi per il bene della società, ma sapevamo che il comunicato sarebbe stato diverso»

Giorgio Chiellini, ex capitano della Juventus, aveva testimoniato davanti ai pm riguardo alla situazione degli stipendi

Giorgio Chiellini, ex capitano della Juventus, aveva testimoniato davanti ai pm riguardo alla situazione degli stipendi. Le sue dichiarazioni riprese da La Gazzetta dello Sport:

REAZIONE SPOGLIATOIO – «Non è stato facile parlare con i miei compagni, ma hanno accettato con la promessa che, se la stagione fosse ricominciata, saremmo stati ricompensati e qualcosa avremmo ripreso. Tra noi abbiamo comunicato con telefono e chat.È stata fatta a pezzi. Ognuno aveva la sua opinione, non è stato semplice.Non ricordo con esattezza chi era favorevole e chi no, la disponibilità c’è stata da parte di tutti. A noi la rinuncia a prendere denaro per qualche mese non ci cambia. Ci tenevamo, invece, che tutto lo staff fosse retribuito regolarmente».

COMUNICATO – «Non si fa riferimento a tre mensilità, ad accordi raggiunti o a incentivi all’esodo? Ne prendo atto. Ricordo che sono stato contattato da qualche altro giocatore di altre squadre, stavano anche loro cercando di trovare un accordo e gli ho spiegato quello che avevamo fatto noi. Ai colleghi che mi hanno contattato, ho risposto che una parte ci sarebbe stata restituita l’anno successivo, negli anni successivi. Tutti (inteso i compagni, ndr) eravamo comunque a conoscenza che il comunicato stampa sarebbe stato diverso dagli accordi. […] Noi abbiamo rinunciato per il bene della società, poi nel bilancio non so cosa abbiano messo. O meglio: so che hanno messo i 90 milioni di rinuncia. Non so se era corretto o meno farlo».

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24