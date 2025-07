Chiesa o Grealish: due nomi per l’ala sinistra per il Napoli, le ultime

Il Napoli deve completare il mercato con un’ala sinistra: si complica Ndoye e ora i nomi sono due: Jack Grealish e Federico Chiesa

Nonostante un mercato scoppiettante, in casa Napoli resta ancora da riempire un tassello importante: l’esterno sinistro offensivo del tridente, orfano di Khvicha Kvaratskhelia, volato a Parigi. L’obiettivo iniziale era chiaro: Dan Ndoye. L’esterno svizzero, reduce da una stagione eccellente al Bologna con 8 gol in Serie A e prestazioni da protagonista anche in fase difensiva, era stato individuato da Conte, Manna e De Laurentiis come rinforzo ideale. Un principio d’accordo col giocatore era stato raggiunto, ma il Bologna ha alzato un muro: chiede tra i 45 e i 50 milioni di euro e non intende scendere. Nel frattempo si è fatto avanti anche il Nottingham Forest, ma l’offerta di 30 milioni è stata rifiutata senza esitazioni.

Il Napoli senza fretta, come riportato da la Gazzetta dello Sport, ha iniziato a guardarsi attorno, con lo sguardo rivolto alla Premier League. Due nomi intrigano la dirigenza azzurra, entrambi in uscita dai rispettivi club: Jack Grealish e Federico Chiesa.

Grealish è il profilo più suggestivo. Il talento inglese è ormai fuori dal progetto di Guardiola al Manchester City, escluso anche dal Mondiale per Club. Vuole rilanciarsi e cerca una nuova sfida: il Napoli ha sondato il terreno e potrebbe tornare alla carica, soprattutto se il City decidesse di contribuire sull’ingaggio, oggi fuori portata per gli azzurri. Ritrovare Kevin De Bruyne — con cui ha vinto una Champions — sarebbe un fattore d’inserimento importante.

Situazione simile per Federico Chiesa, ai margini del Liverpool con appena 6 presenze in Premier e non convocato da Slot per la tournée asiatica. L’esterno ex Juve sta riflettendo su un ritorno in Italia per rilanciarsi, e il Napoli lo osserva con attenzione: in condizione, può essere determinante e riconquistare anche la maglia della Nazionale.

Intanto, sul fronte uscite, Jesper Lindstrom è pronto a salutare: prestito al Wolfsburg a 1,5 milioni con diritto di riscatto a 16 più 2 di bonus. Un pensiero in meno per il Napoli, che ora può concentrarsi sull’ultimo, fondamentale, tassello.