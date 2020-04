Chiesa: «Io leader della Fiorentina del futuro? Vedremo»

Federico Chiesa non si sbilancia riguardo al suo futuro con la maglia della Fiorentina. Le parole del giovane talento viola

Ospite degli studi di Sky Sport, Federico Chiesa ha risporto alle domande sul suo destino con la casacca della Fiorentina.

«Io leader della Fiorentina del futuro? Devi chiedere a Pradé e a Barone. Per quest’anno dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi, la posizione in classifica non rispecchia il nostro valore. Per quest’anno puntiamo alla salvezza, per il futuro vedremo. L’importante è raggiungere l’obiettivo di quest’anno».