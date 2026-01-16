Chiesa Juventus, il ritorno si complica? Muro del Liverpool e cresce la pista alternativa per i bianconeri

Chiesa Juventus, le richieste del Liverpool frenano tutto, avanza la seconda opzione. Ecco tutti gli aggiornamenti

La Juventus sta ridefinendo in modo significativo la propria strategia per completare il reparto offensivo a disposizione di Luciano Spalletti. L’obiettivo del mercato di gennaio resta quello di individuare un profilo di qualità che possa agire da vice Kenan Yildiz, ma le opzioni sul tavolo stanno prendendo direzioni molto diverse. Come riportato da Matteo Moretto, la pista che porta al possibile ritorno di Federico Chiesa si è complicata al punto da diventare quasi impraticabile. Il Liverpool, infatti, non apre a formule creative: chiede circa 15 milioni di euro e accetta soltanto una cessione a titolo definitivo.

Non sorprende, dunque, che dopo i primi contatti con l’entourage del giocatore e con i Reds, la trattativa si sia arenata fino a interrompersi del tutto negli ultimi giorni. Parallelamente, nel ventaglio delle possibilità bianconere sta emergendo con forza il nome di Daniel Maldini. Il fantasista dell’Atalanta non è più una semplice idea, ma una pista concreta che sta guadagnando terreno nelle ultime ore.

Sul fronte Maldini, infatti, si registrano nuovi contatti tra la Juventus e il club bergamasco per valutare nel dettaglio la fattibilità dell’operazione. Le parti hanno iniziato a discutere costi, formule e il ruolo tecnico che il giocatore potrebbe ricoprire nel progetto bianconero, delineando uno scenario che potrebbe diventare uno dei temi caldi del finale di sessione.

PAROLE – «Si dovrà scaldare il vice Kenan Yildiz, perché la Juventus è alla ricerca di questo profilo. E vi do due aggiornamenti. Il primo riguarda Federico Chiesa. Vi ribadisco, il Liverpool mi dicono che chieda circa 15 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo e il titolo definitivo è l’unica soluzione, l’unica via per la Juventus in questo momento per arrivare a Chiesa, perché il Liverpool lo lascia partire solo a titolo definitivo. In secondo luogo, comunque lo stipendio di Chiesa a Liverpool è elevato e i costi dell’operazione rendono questa operazione, questo ritorno di Federico Chiesa complicato, molto complicato. Tant’è che negli ultimi giorni la Juventus non ha più avuto contatti su questo fronte, nonostante si fosse mossa qualche giorno fa, avesse avuto dei primi sondaggi sia con il Liverpool sia con l’entourage del calciatore. Invece vi tengo caldo, vi tengo in lista, vi tengo come opportunità degli ultimi giorni, delle ultime settimane, il nome di Daniel Maldini, perché Daniel Maldini insomma ci sono ci sono stati nuovi contatti per provare a capire se questa situazione può andare avanti tra Atalanta e Juventus, la formula, i costi, il tipo di progetto da costruire intorno a Daniel Maldini, quindi vi tengo Daniel Maldini nel nostro borsino chiaramente prende leggermente quota, scende Federico Chiesa ad oggi».

