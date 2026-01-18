Chiesa Juventus, il ritorno si allontana: in casa bianconera filtra forte pessimismo e prende corpo una virata netta su…

Chiesa Juventus, sempre più complicato: cresce il pessimismo e la società accelera con decisione su un nuovo obiettivo

Il mercato della Juventus sta attraversando una fase di forte razionalizzazione, con le scelte tecniche di Luciano Spalletti che stanno orientando in modo chiaro le strategie del direttore sportivo Claudio Ottolini. Il tormentone legato a un possibile ritorno di Federico Chiesa, che per giorni ha monopolizzato l’attenzione mediatica, si sta ormai sgonfiando: alla Continassa non se ne parla più. La ragione è semplice e molto pragmatica. Spalletti vuole un vice‑Yildiz il prima possibile, ma non intende inserire in rosa un profilo “ingombrante” come l’ex numero 7, sia per peso tecnico sia per personalità. Serve un giocatore utile, di qualità, ma disposto ad accettare le attuali gerarchie senza alterare gli equilibri dello spogliatoio.

Chiesa‑Juve, pista in raffreddamento: Maldini balza in testa

Dentro questo scenario prende forma una conclusione quasi naturale: il nome in cima alla lista è quello di Daniel Maldini. Il fantasista, ormai ai margini dell’Atalanta, è considerato il rinforzo ideale per completare il reparto offensivo. Ma tra l’interesse e la chiusura c’è un nodo tutt’altro che banale: la formula. La Juventus, coerente con la propria linea di sostenibilità, propone un prestito con diritto di riscatto. La Dea, invece, vuole monetizzare e spinge per l’obbligo, condizione che garantirebbe un incasso certo.

Trattativa in evoluzione: svolta possibile a breve

La partita a scacchi è entrata nel vivo, ma la sensazione è che si sia vicini a un punto di svolta. Basterebbe una minima apertura dell’Atalanta sulla formula per far decollare l’operazione: in quel caso, già all’inizio della prossima settimana potrebbe arrivare l’accelerata decisiva. Maldini sarebbe l’innesto perfetto per Spalletti: un talento italiano, duttile, pronto a mettersi al servizio del progetto bianconero.

