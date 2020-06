Chilavert contro Maradona: «Non ha vinto neanche l’1% di quello vinto da Messi»

Jose Luis Chilavert, ex portiere del Paraguay, ha attaccato Diego Armando Maradona in una intervista a Marca

Jose Luis Chilavert, ex portiere storico del Paraguay, punta il dito contro Diego Armando Maradona attaccandolo in una intervista a Marca e paragonandolo a Leo Messi.

L’ATTACCO DI CHILAVERT A MARADONA – «Messi è senza dubbio il miglior calciatore del pianeta. Maradona non ha vinto neppure l’1% di quello che ha vinto Messi in carriera. Gli argentini dovrebbero ringraziare Lionel per aver scelto l’Argentina come sua Nazionale e non la Spagna. È bello vederlo giocare».