Chivu sicuro: «Fondamentale fare punti. L'Inter deve sfruttare quella cosa e sul mercato...» - Calcio News 24

Chivu guida l’Inter al Mondiale per Club. Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro tra presente e calciomercato

Chivu parla da leader e da allenatore ambizioso. Il tecnico dell’Inter, alla guida della squadra in occasione del Mondiale per Club, ha rilasciato un’intervista a SportMediaset in vista della seconda partita del girone contro gli Urawa Reds. Dopo il pareggio nella gara d’esordio, l’obiettivo è chiaro: conquistare punti fondamentali per accedere alla fase successiva del torneo.

«Siamo in una fase a gironi, quindi è fondamentale fare punti», ha esordito Chivu. «La prima partita è finita in parità, ora ne mancano due e la prossima è la più importante. Dobbiamo dare il massimo, esprimere la nostra miglior versione per portare a casa la vittoria». Una dichiarazione che riflette la mentalità del tecnico rumeno, sempre concentrato sull’obiettivo e sulla crescita del gruppo.

Parlando degli avversari, Chivu ha elogiato l’organizzazione degli Urawa Reds: «È una squadra ordinata tatticamente, rispecchia la cultura giapponese. Sono puliti tecnicamente e possono contare anche su stranieri, soprattutto sudamericani e nord europei, che alzano il livello complessivo. Noi rispettiamo tutti, ma non temiamo nessuno. Daremo sempre il massimo per affrontare ogni sfida con la giusta mentalità».

Nel corso dell’intervista, Chivu ha fornito anche aggiornamenti su alcuni elementi della rosa, tra cui Esposito: «Ha avuto un fastidio al ginocchio e si è allenato solo negli ultimi due giorni con i compagni. Serve tempo perché ritrovi la giusta condizione mentale. Ha vissuto una stagione lunga e ha saltato gli ultimi dieci giorni per infortunio, ma sicuramente lo vedremo in campo».

Infine, una riflessione sul gruppo e su Thuram: «Siamo qui per trovare soluzioni. Abbiamo un gruppo giovane e motivato, ragazzi che si mettono a disposizione e che vogliono rispondere positivamente alle nostre richieste. L’impegno è massimo, ora dobbiamo tradurre questa attitudine anche sul campo».

Con queste parole, Chivu si conferma un allenatore attento, preparato e pronto a gestire la pressione in un contesto internazionale. La sua esperienza e il legame con l’Inter sembrano già essere elementi centrali nel percorso della squadra in questa nuova sfida. Il Mondiale per Club può diventare il primo vero banco di prova per un futuro sempre più nerazzurro targato Chivu.