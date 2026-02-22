Chivu mette la freccia e lo soffia al Milan: Marotta pesca in bianconero

L’Inter sta volando verso il ventunesimo scudetto nerazzurro, ma dal prossimo anno la rivoluzione sarà profonda. Il primo colpo sa di beffa per il Milan.

L’Inter di Cristian Chivu procede con il passo cadenzato e inarrestabile di chi ha ormai messo le mani sul destino del campionato. A poco più di due settimane dal crocevia stagionale dell’8 marzo, data in cui il derby contro il Milan potrebbe scrivere la parola fine sulla corsa Scudetto, i nerazzurri godono di un tesoretto di sette punti di vantaggio sui cugini rossoneri. Una distanza di sicurezza che permette a Chivu di gestire le energie mentali, ma che non deve trarre in inganno: il cammino verso il ventunesimo trofeo non ammette distrazioni, specialmente con l’ombra ingombrante della Champions League che incombe su Appiano Gentile. Il ritorno contro il Bodo/Glimt, dopo il pesante e inatteso passaggio a vuoto in Norvegia, rappresenta una prova d’appello fondamentale non solo per il prestigio internazionale, ma per confermare la solidità di un gruppo che punta a essere protagonista su ogni fronte.

Eppure, nonostante la cavalcata trionfale in Serie A, il clima che si respira nei corridoi della sede di Viale della Liberazione non è di totale appagamento. Beppe Marotta e lo staff dirigenziale sono già proiettati verso una sessione estiva che si preannuncia come una vera e propria rivoluzione strutturale. Se il reparto offensivo sembra oggi l’ingranaggio più oliato e meno bisognoso di interventi correttivi, non si può dire lo stesso per un centrocampo che necessita di nuova linfa e, soprattutto, per una difesa che sente il peso del tempo e dell’usura. L’obiettivo della proprietà è chiaro: ringiovanire la rosa senza intaccarne il Dna vincente, anticipando la concorrenza su profili che possano garantire un ciclo duraturo. Proprio per questo Marotta, il “re” del mercato nerazzurro, si è mosso con largo anticipo, mettendo nel mirino un obiettivo che sta letteralmente dominando le statistiche difensive del nostro campionato.

Mezza Serie A su Solet: l’Inter accelera e sfida le rivali

Il nome che sta scalando le gerarchie di gradimento ad Appiano Gentile è quello di Oumar Solet. Il centrale dell’Udinese, protagonista di una stagione fin qui straripante, rappresenta il prototipo del difensore moderno cercato da Chivu: fisicità dirompente, rapidità nel recupero e una sorprendente attitudine alla fase realizzativa. I numeri della sua annata 2025/2026 parlano da soli: 25 presenze, impreziosite da 3 gol (gli ultimi due pesantissimi contro Lecce e Sassuolo) e 1 assist. Ma è nel dato puramente difensivo che il francese eccelle, attestandosi come uno dei leader assoluti della Serie A per palloni recuperati e intercettazioni, un muro fisico che ha permesso ai friulani di mantenere una solidità insperata a inizio stagione.

Mezza Serie A su Solet: l’Inter accelera e sfida le rivali – calciones24.com (foto: profilo IG Solet)

L’Inter, attualmente in netto vantaggio rispetto a Milan e Roma, ha già avviato i contatti per bloccare il talento classe 2000. L’Udinese non è intenzionata a fare sconti e valuta il proprio gioiello non meno di 20 milioni di euro, una cifra che riflette il valore di un calciatore ormai pronto per il definitivo salto di qualità in una big. Per abbassare l’esborso economico “cash”, Marotta sta studiando l’inserimento di alcune contropartite tecniche gradite alla Guggenheim Partners, cercando di sfruttare i rapporti consolidati tra i due club per chiudere l’operazione prima dell’inizio dell’estate. La concorrenza rossonera e giallorossa resta sullo sfondo, ma la sensazione è che il richiamo del progetto tecnico interista e la prospettiva di giocare per lo Scudetto abbiano già convinto Solet a vestire la maglia nerazzurra nella prossima stagione: un doppio smacco per il Milan.