Chivu: «Partita condizionata dal rosso. Bravi noi a riprenderla, poi quell'eurogol... Nel primo tempo sembrava una squadra di bambini!»

Le parole di Christian Chivu, tecnico del Parma, dopo la sconfitta subita dai ducali in trasferta contro l’Empoli

Christian Chivu ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Parma contro l’Empoli. Di seguito le sue parole.

ESPULSIONE DETERMINANTE – «Partita condizionata dall’espulsione, poi siamo stati bravi a riprenderla. Abbiamo subito poi un eurogol e torniamo a casa con una sconfitta».

SALVEZZA ANCORA IN BILICO – «Abbiamo fallito le ultime due partite, potevamo raccogliere qualcosa in più. La matematica dice che non siamo ancora salvi e dobbiamo aspettare gli altri. Io però non vorrei aspettare le altre e vorrei chiudere il discorso».

DIFFICOLTÀ CON LE DIRETTE CONCORRENTI – «Cerchiamo sempre di fare la nostra partita, di mettere in campo qualità e agonismo con la mentalità giusta per vincere le partite. A volte ci riesci, a volte no. Nel primo tempo sembravamo una squadra di bambini contro una squadra di adulti. Poi in dieci abbiamo sfruttato i pochi spazi a disposizione».

PROBLEMI STRUTTURALI – «Le partite sono sempre fatte di tanti duelli, il problema è che noi non perdiamo solo i duelli ma abbiamo poche soluzioni. Ci sono delle assenze, non deve essere un alibi: dobbiamo aumentare la maturità e alzare il livello nell’allenamento. Se si aspetta solo la partita il risultato non può essere positivo».

ATTEGGIAMENTO E REAZIONE – «Non eravamo salvi a quattro giornate, eravamo sempre in ballo. Purtroppo non siamo riusciti a fare punti: manca raggiungere i risultati, poi cerco di essere sempre onesto e descrivo quanto visto».

L’INTER IN FINALE – «Noi dobbiamo fare i complimenti all’Inter e dare un grande in bocca al lupo. Se lo merita ed è un traguardo importante e hanno bisogno del sostegno di tutti».