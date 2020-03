Christillin: «Campionato italiano? Ecco quando potrebbe riprendere»

Evelina Christillin, membro del board Uefa, ha parlato della situazione del campionato italiano, fermo per Coronavirus

CALCIO ITALIANO – «Il campionato italiano è stato quello fermato per primo e noi siamo ancora debitori per la chiusura regolare del campionato di 12 partite, 13 per l’Inter, il Sassuolo, la Sampdoria e le altre squadre che devono ancora recuperarne una. Quindi il calendario è veramente molto stretto. Quale potrebbe essere la soluzione? Abbiamo avuto la deroga di andare avanti oltre la scadenza del 27 di giugno. Bisognerà vedere come evolve la situazione. Però, se posso dire, la Cina, spesso citata come esempio, da oggi ricomincia a giocare il proprio campionato per quanto a porte chiuse. Quindi se la tariffa è quella cinese si può pensare tra un paio di mesi o forse anche qualcosa di meno, a porte chiuse, magari, come in Cina di poter ricominciare a giocare».