Christillin: «Allegri? Delusa sin qui, ma non è tutta colpa sua»

Evelina Christillin, delegato Uefa e tifosa della Juve, ha parlato di Allegri ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

DELUSA DA ALLEGRI – «Assolutamente sì. L’anno scorso ha ereditato una squadra non sua e poteva starci una stagione di assestamento, quest’estate però ha contribuito in maniera

determinante alla costruzione della rosa ed era logico aspettarsi di vedere di più la sua mano: il club si è impegnato sul mercato già a gennaio, prendendo Vlahovic, e poi ha continuato

con Bremer e gli altri. Però non me la sento di dire che è tutta colpa sua, è diventato un parafulmine anche perché ha un modo di comunicare ondivago e contraddittorio che a volte innervosisce. Il tifoso si sente disorientato. Capisco la battuta di Arrivabene, che ha risposto “Lo paghi tu quello che viene?” a chi chiedeva l’esonero di Max, però quando gli hanno fatto quel contratto di 4 anni a 7 milioni di euro più bonus la fiducia a quanto pare era illimitata».

