Cagliari, Cigarini: «Ranieri è stato un allenatore importante per me»

Luca Cigarini sta prendendo sempre più spazio nel Cagliari di Maran, che lunedì affronterà la Sampdoria: le sue parole

Luca Cigarini, centrocampista del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole su Ranieri, suo tecnico al Parma e prossimo avversario con la Sampdoria.

CIGARINI – «Con Ranieri ho avuto subito un buon rapporto. L’ho avuto al mio secondo anno in prima squadra a Parma: con Pioli giocavo poco perché ero giovane, ma con l’arrivo di Ranieri le cose andarono meglio per me, perché mi diede da subito molta fiducia. È stato un allenatore importante, sarà un piacere incontrarlo di nuovo».