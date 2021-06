Vidal sbotta: «Giorni complicati, in Cile dovrebbero appoggiarci e non criticarci»

Arturo Vidal non ci sta e si scaglia contro chi ha lanciato le voci di un festino avvenuto nel ritiro della Nazionale cilena

Arturo Vidal è uno che non le manda mai a dire e anche questa volta ha voluto metterci la faccia. Il centrocampista dell’Inter, impegnato in Copa America con il Cile, ai microfoni di W Radio si è scagliato contro chi nei giorni scorsi aveva lanciato le voci di un possibile festino con ragazze all’interno del ritiro della Nazionale cilena.

«Sono stati uno o due giorni molto complicati, perché in Cile si parla molto e invece di criticarci dovrebbero appoggiarci, non inventarsi cose che non esistono. Però cose del genere ci uniscono come squadra, stiamo lottando per un obiettivo e rappresentando il nostro Paese, questo ci darà forza per il futuro. Abbiamo affrontato una partita difficile, visti i problemi che si sono inventati. Abbiamo fatto l’errore di far entrare un parrucchiere e speriamo che adesso si parli soltanto di calcio».