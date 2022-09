Verona, Cioffi: «Un paio di giocatori non sono entrati in campo». Le parole del tecnico degli scaligeri

Gabriele Cioffi, tecnico del Verona, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta con la Fiorentina.

LA PARTITA. «Nel primo tempo abbiamo fatto fatica perché in avanti non siamo riusciti a tenere il pallone, subendo poi gol su un fallo laterale che è una cosa che non ci possiamo permetterci. Mi sa che avevamo lasciato negli spogliatoi un paio di giocatori… Nel secondo tempo invece siamo stati più ordinati e la Fiorentina è un po’ calata, ma non siamo riusciti a pungere».

LA STAGIONE. «Abbiamo avuto un inizio di campionato in salita e ci siamo ritrovati a gestire situazioni extra-calcistiche più grandi di noi, ma la colpa è sempre nostra. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e migliorare. Il mercato lungo? Sicuramente ha influito, lavoriamo a pieno regime da solo due settimane durante le quali abbiamo affrontato Fiorentina e Lazio. Detto questo, comunque non va bene».