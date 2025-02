Ciurria rammaricato: «Finché la matematica non ci condanna noi come Monza continueremo a lottare» - Calcio News 24

Ciurria, giocatore del Monza, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla lotta salvezza nonostante la sconfitta

Su DAZN, il giocatore del Monza Ciurria è ritornato a parlare della sconfitta di ieri sera contro la Roma, rilasciando qualche dichiarazione sulla lotta salvezza.

LE PAROLE – «Purtroppo un’altra sconfitta. A fine partita ho guardato la faccia dei miei compagni ed erano tutti dispiaciuti. La situazione è difficile, è sotto gli occhi di tutti, ma ci dobbiamo aggrappare l’uno all’altro. Siamo professionisti, diamo il 100% ma a quanto pare non basta. Pensiamo subito alla gara col Torino. Non mi piace parlare di fragilità mentale. Le partite le prepariamo alla stessa maniera, siamo professionisti. La Roma è prima nel girone di ritorno e noi oggi avevamo undici assenze, tutti giocatori importanti. Dobbiamo recuperarli il prima possibile e fare queste 12 finali. Abbiamo ancora tanti scontri diretti e lì non dobbiamo fallire. Un uomo per la svolta? Penso Keita, può darci una grande mano.»