Clamoroso Milik: l’attaccante vuole restare al Napoli

Milik ha comunicato al Napoli di voler restare in azzurro e rispettare la scadenza del contratto nel 2021: gli aggiornamenti

Clamorosa svolta in casa Napoli nella giornata di oggi. Arkadiusz Milik ha comunicato al direttore sportivo Cristiano Giuntoli di voler vestire la maglia azzurra fino alla conclusione del suo contratto nel 2021.

Come riportato da Sky Sport, ora la palla passa al Napoli, che dovrà abbassare le pretese economiche per cedere l’attaccante polacco oppure adottare provvedimenti in vista della prossima stagione, considerando la concorrenza di Victor Osimhen e Andrea Petagna.