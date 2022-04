Classifica marcatori Serie A: nessun giocatore Inter, Milan e Napoli tra i primi quattro della graduatoria dei bomber

Tra i primi quattro nella classifica dei capo-cannonieri nel campionato di Serie A non compaiono giocatori di Inter, Milan e Napoli. Un problema? Evidentemente sì.

Lautaro-Dzeko non legano – incombe lo spettro di Lukaku – discorso assai simile per Giroud, unico vero cardine nel tridente rossonero, la presenza-non-presenza di Osimhen si sta rivelando per Spalletti motivo di preoccupazione.

Così il quotidiano Libero. E sulla situazione degli uomini di Inzaghi continua: «Lautaro e Dzeko sembrano distanti sia tra loro sia dalla porta. Dialogano poco rispetto a quanto accadeva con la Lu-La, la coppia Lukaku-Lautaro, perché il calcio di Inzaghi non prevede le combinazioni memorizzate tra le due punte elevate ad arte nel 3-5-2 di Conte».