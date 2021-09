Commisso attacca l’Inter: nerazzurri infastiditi. Ecco la situazione

Non sono piaciute all’Inter le ultime dichiarazioni del patron della Fiorentina Commisso: la reazione della dirigenza nerazzurra

Non sono piaciute alla dirigenza dell’Inter le parole ieri di Commisso in vista del match tra Fiorentina e Inter. La reazione del club campione d’Italia alle dichiarazioni del patron viola sulle colonne del Corriere dello Sport.

«Inter irritata per le parole di Commisso. L’accusa è ritenuta senza ragione, non è escluso che oggi ci sia spazio per una risposta. Rinvio delle scadenze deciso per tutti dalla Figc ed è stato tutto rispettato. Salari mensili tutti effettuati puntualmente fino ad ora. Attenzione a cosa accadrà domani in tribuna al Franchi con le dirigenze dei due club che si incroceranno. Inter molto, molto irritata».

