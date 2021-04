Commisso contro la FIFA: «Infantino ripensi a quello che ha fatto»

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato nel corso di un’intervista della Super League e della reazione della FIFA

Il presidente Rocco Commisso, nel corso di un’intervista ai canali ufficiali della Fiorentina, ha parlato della Super League. Le sue parole sul comportamento delle società, ma anche della FIFA.

SUPER LEAGUE – «È molto che non parlo, tutti mi chiedono di parlare della Superlega, ma io l’ho già fatto due anni fa in America. Io sono scappato dall’America perché mi piace il calcio com’è qui, in cui tutti possono partecipare».

SANZIONI – «Devo essere assicurato che una cosa così non succeda mai più, perché in campo siamo nemici, ma fuori siamo soci e le cose alle spalle non devono più succedere».

REAZIONE FIFA – «La reazione della Fifa mi ha molto sorpreso. Non capisco come la Fifa, che gestisce le cose anche nel campionato americano, in cui non ci sono retrocessioni e partecipano le squadre a numero chiuso, dica una cosa in Europa e non negli Stati Uniti. Spero che il signor Infantino ripensi a quello che ha fatto e che applichi le stesse regole a tutti».