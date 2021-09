Commisso: «Cori razzisti a Vlahovic? I tifosi dell’Atalanta si vergognino»

Rocco Commisso non ci sta e attacca i tifosi dell’Atalanta dopo i cori offensivi all’indirizzo di Vlahovic: le sue parole

Rocco Commisso è una furia dopo Atalanta-Fiorentina e si rivolge ai tifosi bergamaschi dopo i cori razzisti all’indirizzo di Vlahovic. Le sue parole ai microfoni del club.

«C’è malinconia per la ricorrenza dell’11 settembre, ma anche molta gioia per la vittoria di oggi. Ogni tanto dobbiamo vincere anche noi contro di loro. Non mi è piaciuto quello che hanno fatto due anni fa con Dalbert, oggi è toccato a Vlahovic. I tifosi si devono vergognare, stiano attenti a quello che dicono. I fiorentini non lo fanno. Abbiamo bisogno dei fiorentini allo stadio, venite. Terracciano? Lo chiameremo San Pietro. Ero terrorizzato, temevo che non saremmo riusciti a tenere, ma è andata bene e abbiamo vinto».