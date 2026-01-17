Commisso, il cordoglio del Torino per il patron della Fiorentina – FOTO

Il Torino ricorda Rocco Commisso, il cordoglio dei granata firmato da Urbano Cairo per il patron della Fiorentina

Lutto nel mondo del calcio e in modo particolare in quello della Fiorentina. È venuto a mancare – all’età di 76 anni – il proprietario e presidente del club Viola, Rocco Commisso. A comunicare la notizia è stata la stessa società toscana, tramite un messaggio diramato sui propri profili ufficiali intorno alle primissime ore del mattino.

<<Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso. – si legge – Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa>>.

Immediate le testimonianze di affetto arrivate da ogni squadra di Serie A (e non solo). Non si è fatto attendere nemmeno quello del Torino, una delle formazioni – storicamente – più vicine alla Fiorentina. Anche il club piemontese ha affidato al proprio sito ufficiale e ai social il messaggio. A firmarlo direttamente il numero uno della compagine di Via Viotti, il patron Urbano Cairo.

COMMISSO, IL RICORDO DEL TORINO – <<Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, addolorati per la triste notizia, sono vicini con affetto alla famiglia Commisso nel ricordo di Rocco Commisso, lungimirante imprenditore, orgoglioso Presidente della Fiorentina, appassionato uomo di sport.Alla moglie, signora Catherine, ai figli Giuseppe e Marisa, a tutti i parenti e ai tantissimi amici, all’Associazione Calcio Fiorentina e al mondo Viola il profondo cordoglio e il forte abbraccio del Torino e della famiglia granata.>>

