Morte Commisso, minuto di silenzio deciso dalla FIGC per tutte le gare del weekend: così verrà ricordato il presidente della Fiorentina

Morte Commisso, minuto di silenzio FIGC per le partite in programma questo weekend: così verrà ricordato il presidente della Fiorentina

Il calcio italiano si stringe nel dolore e nel rispetto. In seguito alla tragica notizia della scomparsa di Rocco Commisso, avvenuta nella notte negli Stati Uniti all’età di 76 anni, la FIGC ha deciso di onorare la memoria del Presidente della Fiorentina con un gesto solenne e condiviso da tutto il movimento. Attraverso una nota ufficiale, la Federcalcio ha disposto che venga osservato un minuto di raccoglimento prima dell’inizio di tutte le gare in programma nel fine settimana. Il provvedimento riguarda tutte le competizioni organizzate dalle Leghe professionistiche (Serie A, Serie B, Serie C) e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica, includendo ovviamente anche i posticipi previsti per i giorni successivi.

Le parole di Gabriele Gravina

A farsi portavoce del cordoglio istituzionale è stato Gabriele Gravina. Il Presidente della FIGC ha voluto ricordare la figura dell’imprenditore italo-americano con parole di profonda stima e affetto personale. «Siamo vicini alla famiglia Commisso e alla Fiorentina per questa dolorosa scomparsa», ha dichiarato Gravina. «Rocco Commisso ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano, lo ricorderemo sempre per il suo entusiasmo e per la sua visione. È stato un punto di riferimento importante anche nel percorso di rinnovamento che stiamo portando avanti, non mi ha mai fatto mancare la sua condivisione e la sua amicizia».

Un’eredità chiamata Viola Park

La nota della FIGC non si limita al cerimoniale, ma ripercorre brevemente l’impatto di Commisso sul nostro calcio. Imprenditore di successo emigrato giovanissimo negli USA e tornato in patria per guidare la Fiorentina dal 2019, Commisso lascia un’eredità tangibile e visionaria. Il comunicato ricorda infatti l’inaugurazione, avvenuta nel 2023, del “Rocco B. Commisso Viola Park”: un centro sportivo all’avanguardia, tra i più moderni d’Europa, che oggi rappresenta il quartier generale di tutte le squadre maschili, femminili e giovanili del club gigliato. Su tutti i campi d’Italia, al fischio d’inizio, calerà il silenzio per salutare un uomo che ha vissuto il calcio con passione viscerale.