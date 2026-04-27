Voti&Stats
Pagelle Lazio Udinese, che perle di Pellegrini e Pedro! Atta in versione super, Maldini salva Sarri – I VOTI
Pagelle Lazio Udinese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 34a giornata di Serie A. I dettagli
Pagelle Lazio Udinese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 34a giornata di Serie A 2025/26. Le valutazioni:
Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.
PAGELLE
LAZIO (4-3-3): Motta 5; Lazzari 5.5, Romagnoli 6.5, Provstgaard 5.5, Pellegrini 7 (84’ Tavares s.v); Basic 6.5, Patric 5.5, Taylor 5.5 (46’ Dele-Bashiru 6); Cancellieri 5.5 (65’ Isaksen 6.5), Dia 5 (46’ Pedro 7.5), Noslin 6 (76’ Maldini 7).
UDINESE (3-5-2): Okoye 6; Kristensen 5.5, Kabasele 6 (82’ Zarraga), Solet 5; Ehizibue 7 (82’ Bayo 6.5), Ekkelenkamp 6.5 (69’ Buksa 5.5), Piotrowski 6 (66’ Miller 5.5), Atta 7.5, Kamara 5.5 (82’ Arizala s.v); Zaniolo 5.5, Gueye 5.5.
Ultimissime
video
Conferenza stampa Bremer alla vigilia di Milan Juve: «La squadra galleggia da 6 anni e questo non può succedere. L’importante è tornare a vincere» – VIDEO
Conferenza stampa Bremer alla vigilia di Milan Juve: le dichiarazioni del difensore verso il match della 34ª giornata di Serie...