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Calcio Estero

Moviola Olanda Giappone: gli episodi dubbi del match diretto da Elfath

Published

18 minuti ago

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Cartellino rosso arbitro

Moviola Olanda Giappone: gli episodi dubbi del match diretto da Elfath, valido per la prima giornata dei Mondiali 2026

Moviola Olanda Giappone: gli episodi dubbi del match diretto dall’arbitro statunitense Ismail Elfath, valido per la prima giornata dei Mondiali 2026

PRIMO TEMPO

Le prime raccomandazioni del direttore di gara riguardano i contatti sui corner. Dubbi al 14′ su un possibile angolo a favore del Giappone, non accordato per una possibile deviazione di Maeda.

SECONDO TEMPO

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