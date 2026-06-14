Calcio Estero
Moviola Olanda Giappone: gli episodi dubbi del match diretto da Elfath
Moviola Olanda Giappone: gli episodi dubbi del match diretto da Elfath, valido per la prima giornata dei Mondiali 2026
Moviola Olanda Giappone: gli episodi dubbi del match diretto dall’arbitro statunitense Ismail Elfath, valido per la prima giornata dei Mondiali 2026
PRIMO TEMPO
Le prime raccomandazioni del direttore di gara riguardano i contatti sui corner. Dubbi al 14′ su un possibile angolo a favore del Giappone, non accordato per una possibile deviazione di Maeda.
SECONDO TEMPO