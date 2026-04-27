Sarri duro nel post partita: «Non è che uno si diverte a giocare in uno stadio da 70.000 posti con 5.000 persone»

Lazio Udinese, nel post gara Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare la partita di Serie A 2025/2026

Al termine di Lazio Udinese, Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e Dazn. Queste le dichiarazioni dell’allenatore dei biancocelesti:

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PAROLE – «Ci sono aspetti positivi in questa partita che è stata molto divertente per chi l’ha vista da fuori. Sono molto contento della reazione vista, noi arrivavamo da una partita molto dispendiosa contro l’Atalanta, che ci ha tolto energie fisiche e mentali. Esco sicuramente soddisfatto da questa partita».

CESSIONE MANDAS – «Quando è stato ceduto Mandas non ero contento, avevamo due portieri di ottimo livello. Abbiamo avuto la fortuna di trovare questo ragazzo di livello (Motta, ndr), che sta facendo bene. Spero rimanga con i piedi per terra perché non è ancora un portiere fatto, deve migliorare due o tre aspetti in maniera netta. Però parte da qualità importanti».

STADIO VUOTO E ATMOSFERA – «Questa è una domanda da fare al Presidente. Lui sta sulle sue posizioni e non si fa convincere da nessuno. Non so nemmeno come si possa mettere a posto la situazione. Però, posso dire con grande sincerità che giocare così diventa deprimente. Passa un mese, due o tre: comincia a diventare deprimente. È una situazione non sostenibile nel lungo periodo, non so chi avrà la forza di poterla mettere a posto. Non è che uno si diverte a giocare in uno stadio da 70.000 posti con 5.000 persone. Diventa deprimente, anche se quelli che vengono ci sostengono lo stesso. Ho sentito i ragazzi dopo il riscaldamento e anche loro erano un po’ depressi da questa situazione. È chiaro che è una situazione che ci costa punti, quanti non lo sa ma qualcuno ci costa».

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