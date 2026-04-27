Moviola Lazio Udinese, l’episodio chiave del match di Serie A diretta dall’arbitro Bonacina! Tutti i dettagli

Moviola Lazio Udinese, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Lazio Udinese, valido per la 34ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Bonacina.

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LA MOVIOLA

La sfida dell’Olimpico tra Lazio e Udinese, terminata 3‑3, ha offerto diversi episodi da moviola ma nessun caso realmente controverso per l’arbitro Kevin Bonacina, che ha gestito una gara intensa e ricca di ribaltamenti. Nel primo tempo è regolare il vantaggio friulano firmato da Ehizibue, così come il giallo mostrato a Cancellieri per un intervento in ritardo. La Lazio trova l’1‑1 con un gran tiro di Pellegrini, rete senza necessità di check VAR. Nella ripresa, il 2‑1 di Pedro nasce da un’azione pulita e viene convalidato immediatamente, mentre l’Udinese ribalta con la doppietta di Arthur Atta, entrambe reti in posizione regolare e senza contatti sospetti nella costruzione.

Nel finale convulso arrivano i due episodi più caldi: prima il 3‑2 dell’Udinese, azione lineare e conclusione imparabile di Atta, poi il palo di Romagnoli e il definitivo 3‑3 di Daniel Maldini, servito da Pedro e lasciato libero in area. Anche in questo caso, nessun dubbio sulla posizione del giocatore biancoceleste. Bonacina gestisce correttamente i cartellini nel recupero, ammonendo Zarraga e Patric per proteste. La partita si chiude al 98’ senza interventi VAR determinanti, in una gara spettacolare ma priva di veri episodi arbitrali contestati.