Runjaic sicuro nel post gara: «A fine partita sono andato da Sarri per chiedere una sigaretta, avrei voluto fumarne una pure io dopo questa partita»

Lazio Udinese, nel post gara Runjaic è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare la partita di Serie A 2025/2026

Al termine di Lazio Udinese, Kosta Runjaic è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni dell’allenatore dei biancocelesti:

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PAROLE – «Gueye ha fatto una buona partita. Nel reparto offensivo abbiamo anche Buksa ma ho scelto di mettere Gueye perchè attacca di più la profondità. Sono contento che possa crescere sempre di più».

ATTACCO – «Non abbiamo un giocatore che possa sostituire Davis perchè è un giocatore unico. Sta facendo una grandissima stagione. Oggi abbiamo provato altre soluzioni, con Gueye e Zaniolo. Gueye è un buon giocatore e sta imparando tanto dai suoi colleghi offensivi. Sono contento che non abbia fallito questa prova».

BILANCIO STAGIONE – «Ogni partita è utile per acquisire esperienza. Per me, per il mio staff, come per tutti i giocatori, da Atta a Zaniolo, da Gueye ad Ekkelenkamp. Potevamo avere qualche punto in più ma siamo soddisfatti della stagione. Per questa partita, ovviamente non sono contento al 100%».

SARRI – «A fine partita sono andato da Sarri per chiedere una sigaretta, avrei voluto fumarne una pure io dopo questa partita. È stata una bella gara».