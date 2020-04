Commisso: «Futuro Castrovilli e Chiesa? Lasciamo stare l’Inter»

Il presidente della Fiorentina Commisso ha scacciato le voci di mercato che riguardano il futuro di Castrovilli e Chiesa

Rocco Commisso ha scacciato le voci di mercato sul futuro di Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli: «Hanno entrambi un contratto. A me piacciono tutti i buoni giocatori in Italia, non voglio venderli. L’interesse dell’Inter? Lasciamola stare e pensiamo alla Fiorentina».

«Il calciomercato con l’emergenza Coronavirus? Se un giocatore costava 20 milioni, oggi costa 15 o meno. Le cose cambieranno velocemente quest’anno, poi si vedrà», ha concluso il presidente della Fiorentina ai microfoni di Sportitalia.