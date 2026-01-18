Commisso, vergogna sugli spalti a Bologna e Torino: fischi e cori durante il minuto di silenzio

Commisso, minuto di silenzio rovinato: fischi, cori e tensioni sugli spalti di Bologna e Torino durante il ricordo del presidente

La serata si è aperta con un minuto di silenzio dedicato a Rocco Commisso, scomparso il giorno precedente. Al Dall’Ara, però, il raccoglimento non è stato rispettato da tutti: dalla curva del Bologna si è levato un brusio che ha disturbato il momento, mentre alcuni tifosi invitavano al silenzio. Qualche fischio è stato rapidamente coperto dagli applausi del resto dello stadio.

La Fiorentina aveva già omaggiato il suo presidente durante il riscaldamento, indossando una maglia commemorativa con la scritta “Grazie Rocco” e una foto del patron. Prima del fischio d’inizio, squadra e staff si sono poi recati sotto il settore ospiti, dove campeggiava uno striscione “Ciao presidente”, scattando una foto con la maglia numero 5. Anche i giocatori non convocati hanno partecipato al tributo.

A Torino, invece, il minuto di silenzio è stato rovinato da cori offensivi tra le tifoserie di Torino e Roma, con il clima già teso per gli scontri avvenuti nel pomeriggio in autostrada tra romanisti e fiorentini, storicamente gemellati con i granata. Da quel momento, il confronto verbale tra i due settori è cresciuto, rendendo il contesto ancora più acceso.

