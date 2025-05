Como Inter, Farris in conferenza stampa: «Abbiamo lottato fino alla fine, complimenti al Napoli! Ora a Monaco con grande fiducia»

Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi, ha parlato cosi nel post Como Inter:

SULLO SCUDETTO PERSO- «Viviamo lo stato d’animo si una squadra che ha fatto il suo dovere, ma dipendevamo da un altro campo. Dispiace, abbiamo lottato fino alla fine e abbiamo lasciato il titolo. Complimenti alla società Napoli che ha vinto due scudetti in tre anni e sappiamo quanto sia difficile. Il calcio è talmente meraviglioso che abbiamo l’opportunità di prenderci un sogno dopo un percorso straordinario incontrando tutti i top club. Il sogno è alzare il trofeo»

COSA VI SIETE DETTI CON I TIFOSI?- «Noi come staff conosciamo Milano e l’Inter, ho un grande sentimento d’orgoglio perché i tifosi in 4 anni non ci hanno mai abbandonato. Anche per loro ci piacerebbe coronare il sogno. Andiamo a Monaco con grande fiducia, sapendo di incontrare un avversario durissimo»

LAUTARO COME STA?– «Il discorso è questo: se parliamo di squadra, ne abbiamo messa in campo una competitiva. Abbiamo messo in difficoltà il Como, a cui faccio i complimenti. Non volevamo rischiare nessun giocatore che veniva da un infortunio, erano previste staffette, che poi abbiamo fatto. Lautaro non era previsto entrasse, a meno di condizioni straordinarie. Volevamo salvaguardare i giocatori in vista Monaco»

COME STANNO BISSECK E PAVARD– «Benjamin viene da una distorsione brutta, sta migliorando. Bisseck ha sentito qualcosa sul ginocchio, al momento nulla di grave: non era preoccupato»

Lo stesso Farris è poi intervenuto anche ai microfoni di Dazn.

CHE SENTIMENTO PREVALE? RABBIA O DELUSIONE? – «No, rabbia no. La delusione l’avevamo anche domenica sera sapendo che c’era una bella occasione e non siamo riusciti a sfruttarla. Però il bello del calcio è che adesso siamo ad una settimana dal vivere un grande sogno. Chiaro che c’è un pizzico di rammarico per la stagione andata, ma sabato andiamo a giocarci la 60esima partita di stagione, purtroppo questo ha fatto sì che perdessimo qualcosa in campionato. Onore al Napoli, è una squadra forte. Il secondo scudetto in tre anni, hanno giocatori forti, uno staff preparato, la società ha lavorato bene. Da uomini di sport è giusto fare i complimenti all’avversario. Noi accantoniamo in fretta perché andiamo alla ricerca di un grandissimo sogno».

SE IL NAPOLI HA MERITATO LO SCUDETTO? – «Hanno fatto un punto più di noi, sicuramente lo hanno meritato. Noi sappiamo che abbiamo lasciato qualcosa. Non c’è un punto specifico… Può esser successo con la Lazio, o in casa con la Roma o altre partite in cui ci siamo fatti rimontare da situazione di vantaggio… I ragazzi hanno dato veramente tutto in questa stagione, abbiamo speso energie anche in altre manifestazioni cercando di raccogliere tutto. Adesso, siccome sappiamo quanto è bello andare a giocarsi una finale di Champions ma purtroppo non siamo riusciti ad alzarla, abbiamo la seconda opportunità. Da grande top club europeo quale siamo, visto soprattutto il percorso che abbiamo fatto… A differenza di 2 anni fa quest’anno abbiamo incontrato veramente le squadre più forti della Champions. Quindi essere campioni d’Europa, se dovessimo riuscire a farlo, sarebbe ancora più grande».

LE OCCASIONI PER ALLUNGARE SONO STATE TANTE, ANCHE NOI ABBIAMO QUESTA CONSAPEVOLEZZA? – «Questo è stato un campionato in cui i punti son stati pochi. L’anno scorso, complice anche l’uscita ai rigori dalla Champions, abbiamo cambiato marcia mentalmente, c’era un focus totale sul campionato e siamo stati bravissimi a dominarlo. Quest’anno abbiamo trovato una squadra che ha saputo tenerci testa, son stati bravi. Chiaro che c’è un pizzico di rammarico, ma il calcio è uno sport talmente bello che ti dà sempre la prossima occasione, e per noi adesso è un’occasione enorme».

RISCHIO DI RIMANERE SENZA NULLA IN MANO, LA STAGIONE DELL’INTER E’ POSITIVA INDIPENDENTEMENTE DALLA FINALE? – «Se ci fosse un foglio da firmare per ripetere l’anno prossimo una stagione del genere lo farei immediatamente. Chiaro che con un pizzico d’esperienza magari in alcune occasioni potremmo pensare di fare diversamente. Ma abbiamo combattuto fino alla semifinale di Coppa Italia, siamo arrivati a giocarci lo scudetto fino all’ultima giornata, andiamo ad affrontare una delle più forti in Europa dopo aver battuto Bayern e Barcellona… Non riesco a vederlo il negativo. Certo, lo sport ci insegna che è bellissimo vincere. Sappiamo cosa significa vincere e sappiamo anche cosa vuol dire perdere, però adesso il focus sarà sulla settimana meravigliosa, cercando di portarla a casa».