Como, le stelle ora sono in campo, Nico Paz e Diao illuminano il Sinigaglia – le pagelle

A inizio stagione, quando la squadra faticava e sembrava che l’impatto con la Serie A fosse troppa cosa per il Como, si guardava in tribuna per vedere le stelle. Ieri sugli spalti era attesa Emma Roberts – nipote di Julia e protagonista di American Horror Story – che ha già prestato la faccia alla presentazione del terzo kit dei lariani, ma gli sguardi di tutti erano sulle stelle vere della squadra: Nico Paz e Assane Diao. 18 milioni per il talentuosissimo duo: bravo il ds Ludi ad aver trovato il colpaccio, bravo Fabregas per aver dato subito fiducia ai due che insieme fanno l’età di Modric, 39 anni. Di seguito le loro pagelle nella vittoria contro il Napoli.

🎙️ “Style? Check. Football vibes? Check. Now, just need to head to Lake Como to catch a match #ForzaComo”

All the way from Hollywood, acclaimed actress Emma Roberts, star of @AHSFX and @ScreamQueens, shares her excitement about experiencing Como 1907 at the Sinigaglia Stadium on… pic.twitter.com/P8oqKivoBZ

— Como1907 (@Como_1907) February 19, 2025