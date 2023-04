Con il Monza i rigori non sono mai una lotteria

Avete presente quel modo di dire, uno dei più grandi luoghi comuni che viene pronunciato quando si arriva ai fatidici calci di rigore, sostenendo che sia una lotteria? Ebbene, c’è una squadra in Italia per la quale non è proprio così. Purtroppo il Monza non può dimostrarlo in una competizione, ma se gli capitasse questa circostanza sarebbe assolutamente pronto.

In questo campionato o in Coppa Italia, ogni volta che si è presentato dal dischetto non solo ha fatto centro, ma ha anche puntualmente spiazzato il portiere. E lo ha fatto con quattro interpreti diversi: Valoti, Caprari, Petagna e Pessina. Ne manca solo uno e poi la cinquina sarebbe pronta