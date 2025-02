Milan: quante sono le responsabilità di Conceicao nell’eliminazione dalla Champions? Le pagelle

Le pagelle di Sergio Conceicao dopo l’eliminazione del Milan dalla Champions League per capire quante sono le sue responsabilità

Quante e quali sono le responsabilità di Sergio Conceicao nell’eliminazione del Milan dalla Champions League? Il primo tempo è il migliore forse dal suo arrivo in rossonero, ma in molti hanno indicato un eccesso di leziosismi invece che una ricerca diretta del raddoppio che poco si conciliano con la cattiveria agonistica per il quale era stato scelto. Dopo il rosso non convince invece la gestione dei cambi, in particolare la sostituzione di Gimenez. Zagabria, Rotterdam e ieri sera: la sua Champions si conclude con due ko e un pareggio e rimette forse sotto un’altra luce Fonseca, che aveva lasciato la squadra nelle top 8 e battuto il Real Madrid al Bernabeu. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – «Linea difensiva alta e riaggressione immediata: grande primo tempo, poi Theo rovina tutto. Non convince il cambio di Gimenez».

CORRIERE DELLO SPORT 5.5 – «Sorprende tutti e mette subito i fantastici quattro in campo. Il rosso di Theo rovina la partita del suo Milan, fino a quel momento sotto controllo. Eliminazione dolorosa».

TUTTOSPORT 5 – «La qualificazione il Milan – prima ancora della follia di Theo – la perde nel primo tempo quando domina ma, tra tocchetti e lezionismi, non trova il raddoppio. E dire che è stato scelto (anche) per infondere cattiveria alla squadra. In più, non convince nei cambi».

QS 4.5 – «Per un’ora si ammira il miglior Milan della sua gestione, ma l’espulsione di Theo fa saltare tutti i piani. L’unica punta (Gimenez) non era da togliere».

CORRIERE DELLA SERA 4.5 – «Eliminazione che brucia, perché si poteva evitare. L’espulsione di Hernandez ha pesato come un macigno, ma anche la sua strategia tattica nel secondo tempo non ha convinto per niente. Zagabria, Rotterdam, ieri: un black out lungo tre partite, non da Champions. Dal G8 d’Europa ai playoff persi con le riserve del Feyenoord. Rialzarsi non sarà facile».

LA REPUBBLICA 4.5 – «Positivo l’approccio, ma non convince nella gestione dei cambi nella ripresa: perché Gimenez fuori e non un inconcludente Joao Felix? L’eliminazione pesa anche sulle sue spalle».