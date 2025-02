Milan, strike due per Conceicao in Champions League, anche con i fab four stecca con il Feyenoord – le pagelle

Conceicao, le pagelle del tecnico del Milan dopo la seconda sconfitta in Champions dei rossoneri con il portoghese in panchina

Il Milan perde il primo round dei playoff di Champions League contro il Feyenoord, secondo ko su due partite per Sergio Conceicao in Europa. Ieri a Rotterdam mette i big four: Leao e Pulisic all’ala e Joao Felix dietro a Santiago Gimenez, un attacco pesante che però non paga. Il gol preso a freddo con l’errore di Maignan non aiuta, ma manca completamente la reazione dei rossoneri. Di seguito le pagelle del tecnico.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – «Sceglie il modulo offensivo. L’approccio è sbagliato e il gioco non è efficace. Subisce un tempo il Feyenoord: così non va».

CORRIERE DELLO SPORT 5 – «Manda in campo i fantastici quattro dall’inizio ma il gioco del suo Milan latita. Primo tempo regalato all’avversario, nella ripresa non c’è nemmeno la reazione».

TUTTOSPORT 5 – «Doveva fare meglio di Zagabria, invece il Milan è ancora un budino e i Fan Four là davanti sembrano i Take That della reunion senza Robbie Williams».

CORRIERE DELLA SERA 5 – «I Fab Four sono un lusso difficile da permettersi sotto la pioggia battente: il discorso qualificazione è rinviato a San Siro».

LA REPUBBLICA 5 – «Ogni volta che ritrova il Milan, lo riperde subito».