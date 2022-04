Concordati Sampdoria, Farvem verso l’omologazione: dubbi su Hoist

Concordati Sampdoria, il Tribunale di Roma fa passi avanti: per Farvem si va verso l’omologazione, per Hoist ci sono dubbi

Il Secolo XIX fa il punto sulla situazione della Sampdoria e di Ferrero con il Tribunale di Roma pronto a scogliere le riserve sui concordati con Farvem e Eleven Finance.

Se la questione Farvem procede spedita verso l’omologazione, non si può dire lo stesso di Hoist azienda incorporata ad Elevn Finance. Il Tribunale ha infatti inviato una lettera di chiarimenti ai legali di Ferrero per capire di più su questa società. Il processo spedito e anche per Farvem, manca solo da capire la regolarità dei voti e poi si potrà procedere con l’omologazione.

Il Tribunale ha, inoltre, la facoltà di decidere se omologare o meno il concordato: se respinge la richiesta di omologazione, non dichiara anche il fallimento del debitore, a meno che tale richiesta sia stata avanzata da un creditore o dal pubblico ministero. Se omologato il concordato dovrà essere eseguito: l’esecuzione avviene sotto il controllo del commissario giudiziale, che ne sorveglia l’adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Il commissario giudiziale ha il compito di riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.