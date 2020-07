Condizioni critiche per Fabian O’Neill, l’ex Juventus e Cagliari ricoverato per cirrosi epatica

Fabian O’Neill, ex calciatore di Juventus e Cagliari, prosegue nella sua lotta contro l’abuso di alcolismo

Fabian O’Neill, ex calciatore di Juventus, Cagliari e Perugia, è stato ricoverato lo scorso venerdì per una cirrosi epatica. Proseguono i problemi di saluti per l’uruguaiano, che da tempo combatte contro l’abuso di alcolismo.

O’Neill è stato dimesso oggi dalla clinica dove era ricoverato e proseguirà il recupero nella sua casa di Paso de los Toros. L’ex centrocampista ha reagito bene al trattamento intensivo ricevuto. Ma le sue condizioni sarebbero ancora gravi.