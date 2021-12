Conference League, è ufficiale: Tottenham Rennes non verrà giocata

La gara tra Tottenham e Rennes di Conference League non verrà recuperata: nessuna data disponibile per vedere le squadre in campo

Rinviata a causa del focolaio Covid che si è venuto a creare all’interno della società londinese, la partita tra Tottenham e Rennes, valida per i giorni di Conference League, non verrà giocata.

Come riportato da Sky Sport, infatti, non c’è alcuna data disponibile in calendario per recuperare l’incontro. Per gli Spurs potrebbe anche materializzarsi lo spettro dello 0-3 a tavolino, che li estrometterebbe dalla competizione.