Conference League, UFFICIALE l’utilizzo del Var dalle semifinali. La decisione della Uefa

La UEFA ha deciso di introdurre il VAR (Video Assistant Referee) nelle semifinali della UEFA Europa Conference League. Come annunciato in precedenza, il VAR sarà utilizzato anche nella finale del 25 maggio a Tirana (Albania). Attualmente è in fase di studio l’uso del VAR nelle fasi precedenti della prossima edizione del torneo.

Le semifinali si giocheranno il 28 aprile e il 5 maggio.

Semifinali

Andata (28 aprile)

Leicester City – Roma

Feyenoord – Marseille

Ritorno (5 maggio)

Roma – Leicester City

Marseille – Feyenoord