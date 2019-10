Conferenza De Zerbi: «La classifica non mi piace ma non ci snaturiamo»

Le dichiarazioni di Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, nel corso della conferenza stampa di vigilia della gara con l’Hellas Verona

(Dal nostro inviato a Sassuolo) Roberto De Zerbi non cambia e ribadisce alcuni concetti importanti della sua filosofia nel corso della conferenza stampa di vigilia di Hellas Verona–Sassuolo: «Questa squadra deve giocare a calcio che non vuol dire scendere in campo per giocare con le ballerine o in infradito ma vuol dire non buttare la palla. L’azione del gol annullato a Caputo contro l’Inter è una bellissima azione. Noi non ci snaturiamo. Questo non è un momento complicato. Bisogna lavorare sull’aspetto mentale, siamo il Sassuolo non il Real Madrid e non possiamo essere meno rognosi dell’avversario e poi bisogna limare gli aspetti tattici».

Prosegue Roberto De Zerbi: «Di sicuro non mi aspettavo e non ci aspettavamo questa situazione di classifica, che dà fastidio a tutti. Dobbiamo intervenire sugli errori ma nel calcio conta soprattutto l’aspetto mentale. Il Verona è una squadra che merita la classifica che ha, hanno 9 punti non a caso e per questo li rispettiamo. Dobbiamo interpretare bene la gara e non possiamo essere meno rognosi dei nostri avversari. Non recuperiamo nessuno degli infortunati, Tripaldelli non ha ancora smaltito la gara di domenica e non ha i 90 minuti. Muldur è uscito un po’ malconcio, ha avuto un affaticamento, si è allenato ieri e l’altro ieri. Il rinnovo di Berardi? Sono felice che la società gli abbia rinnovato il contratto, con me è cresciuto tanto come spessore di calciatore all’interno di un gruppo e di una partita».