Conferenza De Zerbi: «Perugia da non sottovalutare. Turati non gioca»

Le dichiarazioni di Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Perugia

(- Dal nostro inviato a Sassuolo, Antonio Parrotto) Vigilia di Coppa Italia per il Sassuolo che domani affronterà il Perugia al Mapei Stadium. Ecco le dichiarazioni di Roberto De Zerbi alla vigilia: «Se sottovalutiamo il Perugia mi arrabbio – così il tecnico in conferenza stampa – Veniamo dal 2-2 in casa della Juve ma il pareggio arriva da un percorso intrapreso nelle ultime 4-5 partite di campionato e dobbiamo continuare su questa strada, altrimenti possiamo cambiare mestiere».

Il tecnico poi ha annunciato ampio turnover: «Ci sono situazioni borderline come Romagna che ha un ginocchio così così, Marlon non è ancora uscito completamente a livello fisico dall’anno scorso, Boga e Caputo hanno qualche acciacco, Magnanelli lo tengo come un diamante, è un generoso e va oltre ma non si sa gestire e dobbiamo gestirlo noi ma ci saranno Duncan, Obiang, Bourabia, Peluso, uno tra Traoré e Djuricic, Muldur e Tripaldelli, perché la partita vogliamo vincerla anche perché la partita col Cagliari si prepara domani. In porta va Russo e non Turati».