Conferenza Sarri diventa un caso: la Lazio decide di rinviarla. Cosa è successo

Conferenza Sarri diventa un caso: la Lazio decide di rinviarla a ritiro pre campionato ultimato. Cosa è successo

Attraverso una nota ufficiale la Lazio ha annunciato il rinvio della conferenza di presentazione di Maurizio Sarri, rispondendo anche agli attacchi ricevuti nelle ultime ore per la decisione di non aprire l’evento ai giornalisti in presenza. Quella che doveva essere una scelta innovativa si è trasformata in un boomerang che, secondo le indiscrezioni, ha lasciato contrariato anche lo stesso allenatore.

IL COMINICATO – Respingiamo convintamente qualunque tentativo di attribuire alla S.S. Lazio la volontà di limitare la libertà di stampa o di sottrarre il nostro allenatore al legittimo confronto con i giornalisti. Nulla di più lontano dalla realtà.

La società ha sempre garantito il massimo rispetto nei confronti dell’informazione e dei professionisti che seguono il nostro mondo quotidianamente. Proprio questa mattina, per la prima volta nella storia del Club, abbiamo aperto il nostro centro sportivo di Formello alla stampa accreditata alla vigilia del ritiro, offrendo una visita completa che ha consentito di osservare da vicino le rilevanti innovazioni tecnologiche e strutturali introdotte.

La scelta di realizzare la conferenza di presentazione di Mister Sarri negli studi televisivi del Club nasce dalla volontà di offrire un prodotto tecnologicamente avanzato, innovativo e trasparente.

La comunicazione moderna richiede linguaggi e strumenti nuovi, che sappiano coniugare accessibilità, qualità e trasparenza. È in questa direzione che stiamo lavorando, senza alcuna intenzione di eludere il ruolo dell’informazione, ma anzi con l’obiettivo di valorizzarlo.

È questo, d’altronde, lo spirito con cui è nata la media company della S.S. Lazio, ideata e realizzata all’interno del nostro centro sportivo: una struttura che lavora quotidianamente per produrre contenuti di valore, garantendo un’offerta fruibile da tutti i media e dai nostri tifosi. Un progetto aperto, inclusivo e trasparente, che ha più volte dimostrato disponibilità e attenzione nei confronti della stampa.

Ribadiamo la nostra disponibilità a un confronto costruttivo con tutti gli organismi della categoria, nel rispetto dei ruoli e nella convinzione che la collaborazione – non la contrapposizione – sia la chiave per rafforzare il rapporto tra sport e informazione.

La presentazione ufficiale di Mister Sarri, inizialmente prevista per domani, verrà rinviata alla conclusione del ritiro pre Serie A di concerto con il tecnico.