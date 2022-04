Conferenza stampa Abraham: «Mou tecnico perfetto per me. Futuro? Dico questo»

Conferenza stampa Abraham, le parole dell’attaccante inglese alla vigilia del match di Conference tra Roma e Leicester

Tammy Abraham ha parlato alla vigilia di Leicester–Roma in conferenza stampa.

PRIMO GOL AL LEICESTER – «Sappiamo che sono una buona squadra. Domani sarebbe il momento perfetto per segnare il primo gol contro di loro e aiutare così la Roma».

MOURINHO – «Josè per me, come ho già detto, è uno dei migliori allenatori. Sa come guidarmi e avevo bisogno di lui. Per me e i compagni è il tecnico perfetto».

PERMANENZA – «Sono nato e cresciuto in Inghilterra, è normale essere accostato a club inglesi, ma ora sono concentrato sulla Roma e sulla partita di domani. Pensiamo a vincere, poi vedremo cosa accadrà».