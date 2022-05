Conferenza stampa Agostini: «Orgoglioso della scelta ma ora portiamo a casa punti»

Il nuovo allenatore del Cagliari Alessandro Agostini si presenta intervenendo in conferenza stampa: le sue parole

INPUT – «Sarà molto semplice aldilà di moduli e formazioni, è chiaro che dobbiamo mettere tutto sarà una gara fondamentale. In questi giorno ho lavorato dando qualcosa a livello mentale»

FINALE – «Non ho pensato a nessuno scenario, ora penso solo a portare qualcosa di positivo e far si che la gara vada come deve andare»

TATTICA – «Dico una cosa: faccio la conferenza perchè ho rispetto per i giornalisti ma non mi sembra il caso di parlare ne di moduli nel formazioni, ora non posso farlo per vari motivi. Valuto il da farsi e in pochi giorni è difficile ma non impossibile, vedrete a Salerno»

SQUADRA ED EMOZIONI – «Aldilà di cosa ho trovato mi sento orgoglioso della scelta della società, io ci credo veramente e ho cercato di trasmetterlo. I ragazzi sono disponibili e hanno voglia di salvarsi, metteranno tutto e anche di più di tutto. Sono contento e orgoglioso»

LAVORO – «L’importante è il lavoro psicologico, dobbiamo capire che domenica è fattibile. La gara ci permette di levarci dalla zona calda, tutto il resto lo dice il campo»

