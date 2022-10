Conferenza stampa Allegri: «Gara complicata, attenti al Maccabi»

Conferenza stampa Allegri, il tecnico della Juventus parla alla vigilia del match contro il Maccabi Haifa: le dichiarazioni

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza alla vigilia del match tra Juventus e Maccabi Haifa.

PARTITA – «Sarà complicata perché già qui hanno fatto vedere ottime cose. Sono grandi tiratori. L’ambiente è molto caldo, bisognerà stare attenti in certi momenti della partita a non ripetere gli errori fatti fino ad ora».

MACCABI HAIFA – «Ha buone qualità tecniche, buoni tiratori. Per vincere dobbiamo fare una grande partita. Bisogna avere molta più attenzione in certi momenti della partita. Su tutto quello che concerne quei momenti in cui quest’anno abbiamo lasciato cose per strada».

CONTINUA SU JUVENTUSNEWS24