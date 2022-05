Conferenza stampa Allegri: «Pogba? Non è finita la stagione. Sul fallimento Juve...»

Conferenza stampa Allegri, il tecnico della Juventus analizza la sfida di domani contro la Lazio: ecco le sue dichiarazioni

La Juve affronta la Lazio lunedì sera all’Allianz Stadium. Bianconeri già sicuri del quarto posto, ma desiderosi di chiudere bene la stagione. Allegri ha analizzato la sfida in conferenza stampa.

STAGIONE FALLIMENTARE – «Questo fallimento lo sento da tanti mesi. Quando sei alla Juve tutti hanno grandi aspettative, ma ci sono annate in cui non riesci a portare a casa un trofeo e dispiace. L’obiettivo di andare in Champions l’abbiamo centrato, che sembra banale. Tante squadre italiane sono state anni senza andare in Champions. Noi è dal 2011 che partecipiamo alla Champions ed è importante. L’anno prossimo ci prepareremo per lottare per lo Scudetto, è un obiettivo chiaro a tutti. Quest’anno abbiamo fatto una rincorsa importante, poi si è fermata contro l’Inter».

POGBA – «È inutile che risponda domani, dopodomani. Non è finita la stagione, Pogba è un giocatore del Manchester e di mercato ne parlerò poi con la società. Dobbiamo valutare a 360 gradi la stagione, poi lunedì abbiamo una partita. Un ricordo? Sono passati tanti anni, ho la memoria piena… Non me lo ricordo tantissimo».

ADDIO CHIELLINI OSCURA QUELLO DI DYBALA – «Sono due cose diverse: Giorgio Chiellini dopo 17 anni di Juve smette oppure fa un’esperienza in America. Non lo so. Paulo ha una carriera davanti».

