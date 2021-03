Conferenza stampa Ballardini: le parole del tecnico del Genoa alla vigilia del match contro l’Udinese

Intervenuto in conferenza stampa, Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha così parlato alla vigilia del match contro l’Udinese: «Loro arrivano in una grande condizione mentale e fisica, hanno fatto grandissime prestazioni contro squadre importante. Hanno dimostrato di essere molto competitivi e di stare bene, sono al massimo della loro condizione».

FORMA – «Il Genoa per me sta bene, è in salute. Non dobbiamo avere troppa confidenza con le nostre qualità, dobbiamo essere attenti e umili, essere generosi. Se mancano queste cose diventiamo una squadra disattenta. Roma? Noi abbiamo fatto una buona partita ma non siamo quelli visti con la Roma, abbiamo qualcosa in più. Per quel qualcosa in più intendo maggiore attenzione».

DE PAUL – «Parliamo di un calciatore di uno spessore diverso, ma l’Udinese ha tanti calciatori importanti. Sono dei maestri nell’individuare calciatori importanti. Hanno giocatori di notevole spessore e l’hanno dimostrato».

PANDEV E PERIN – «Pandev e Perin dovrebbero essere recuperati, domani vedremo ma ad oggi sono recuperati, stanno bene».