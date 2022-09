Conferenza stampa Baroni: «Il risultato di Napoli ci dà fiducia. Torino organizzato»

L’allenatore del Lecce Baroni ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Torino

Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Torino.

TORINO – «Sarà una bella partita per diversi motivi: veniamo da un risultato positivo e di questo dobbiamo essere orgogliosi e darci fiducia per il futuro. In questo campionato non c’è tempo per guardarsi dietro. Incontreremo una squadra forte e organizzata, servirà attenzione, giocandoci il match alla pari con aggressività».

PARTITA CONTRO IL NAPOLI – «Solitamente analizziamo molto le cose che non vanno: gli ultimi 10-15 minuti i ragazzi mi hanno dato l’impressione di avere una squadra organizzata e compatta, seppur stremata. Da qui dobbiamo ripartire, per avere una tenuta fisica e mentale importante, specialmente quando si giocano tante partite in pochi giorni. Dobbiamo dare il 110% per riuscire a stare al passo con gli altri. Dove non arrivano le gambe servirà la testa».

OUDIN – «Oudin si allena con noi da tre giorni, essendo stata una settimana corta. È un ragazzo che non ha svolto una preparazione importante, essendo stato fuori rosa fino ad ora, quindi dobbiamo alzare la sua tenuta fisica, ma non avendo molto tempo lo farà giocando. È un giocatore a disposizione, se ci sarà modo lo utilizzeremo, seppur magari per una parte di gara».