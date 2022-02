Conferenza stampa Blessin: «Siamo sulla buona strada, ci mancano solo i punti»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Conferenza stampa Blessin, il tecnico del Genoa parla alla vigilia della sfida contro il Venezia. Ecco le sue dichiarazioni

In conferenza stampa, il tecnico del Genoa Alexander Blessin ha parlato alla vigilia del match con il Venezia.

BILANCIO – «Dopo quattro settimane fare un bilancio è difficile. Abbiamo lavorato tanto con la squadra cercando di aiutarla il più possibile. Per me è una cosa positiva quanto successo in queste quattro settimane, ci mancano solo i tre punti».

AMIRI – «Ha avuto un virus, è stato male ma ora è sulla buona strada. E’ un bene quando buoni giocatori sono a disposizione. Dobbiamo aspettare però la reazione nell’allenamento di oggi e vedremo come reagire».

ASPETTO MENTALE – «Da quando siamo arrivati tutte le partite sono come una finale per noi. Siamo soddisfatti di come la squadra si stia esprimendo, poi ci vuole anche fortuna. Bisogna però restare concentrati novanta minuti. anche dopo la gara con la Salernitana, che è stata quasi come una sconfitta, diamo buone sensazioni. Abbiamo tutte le possibilità di continuare ad allenarci con concentrazione. La fortuna però non viene a cercarti ma devi essere bravo a guadagnartela».

VENEZIA – «Loro affronteranno la partita con fiducia dopo il successo di Torino e proveranno a fare la loro partita. Sarà nostro dovere cercare di contrastarli per metterli in difficoltà. Dovremo fare meno errori possibili».

TIFOSI – «Ho visto anche con la Salernitana come i tifosi hanno aiutato la squadra e quanto sia importante che ci aiutino e sono contento se avranno la possibilità di seguirci. Ci daranno una buona sensazione a noi e a tutto l’ambiente. Sono meravigliosi».