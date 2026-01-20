Conferenza stampa Bruma pre Juve Benfica: «Infortunio? E’ stato un stop grave, sono molto contento di tornare a lavorare»

Conferenza stampa Bruma pre Juve Benfica LIVE: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League

(Andrea Bargione inviato all’Allianz Stadium) – Domani torna la Champions League della Juve, attesa alle 21:00 dalla sfida contro il Benfica all’Allianz Stadium.

Nel giorno di vigilia, martedì 20 gennaio, Bruma parla in conferenza stampa alle 20 per presentare il match davanti ai media. Calcionews24 segue LIVE le sue parole.

CAMBIO MAGLIA – «Mi è sempre piaciuto il numero 7 e volevo averlo. A gennaio poi mi hanno detto che potevo fare questo cambio di maglia e l’ho fatto»

INFORTUNIO – «E’ stato un stop grave, ora ringrazio lo staff e sono molto contento di tornare a lavorare. Se io mister vorrà potrà contare su di me»

CRESCITA OFFENSIVA – «Penso che siamo stati sfortunati, infortunati e insomma non è andato molto bene. Penso che la squadra possa solo migliorare. Le cose, con il lavoro, andranno solo bene»

PENSIERO DURANTE L’INFORTUNIO – «Non è stato un momento facile per me, ringrazio chi era vicino a me, famiglia e giocatori. Grazie a Dio sono qui e ora devo pensare solo a lavorare»

100% OGGI? – «No oggi no, ma sono 2 settimane che mi alleno con la squadra e devo recuperare fiducia e continuare a lavorare migliorando»

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV